Извращенец устроил шоу в женском туалете и попал на видео
В аэропорту Уфы мужчина снимал женщин в туалете
В аэропорту Уфы мужчина пробрался в женский туалет и снимал пассажирок на камеру смартфона. О произошедшем Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала 22-летняя Ильвина, одна из пострадавших.
По ее словам, все произошло утром 7 октября, когда она ждала вылета рейса до Санкт-Петербурга. Девушка зашла в женский туалет и заметила, что из соседней кабинки на нее направлен смартфон. Рядом с камерой горел сигнальный значок.
Ильвина решила, что ей показалось. Девушка вышла из кабинки и начала наблюдать.
Через несколько минут в ту же кабинку зашла другая женщина. Девушка увидела, как мужчина снова опустил телефон вниз и направил камеру в сторону соседней кабинки.
Ильвина сразу предупредила посетительницу о происходящем и потребовала, чтобы мужчина вышел.
В ответ он заявил, что просто отправляет естественные надобности. В женский туалет, объяснил незнакомец, он зашел случайно.
Все записи, как считают пострадавшие, мужчина успел удалить. Он попытался скрыться с места происшествия, но девушки вызвали полицию, притом злоумышленника им пришлось удерживать за одежду.
Ранее в Ангарске извращенец тайком заснял нижнее белье фармацевта и сам попал на камеру.