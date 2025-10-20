Извращенец устроил шоу в женском туалете и попал на видео

В аэропорту Уфы мужчина пробрался в женский туалет и снимал пассажирок на камеру смартфона. О произошедшем Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала 22-летняя Ильвина, одна из пострадавших.

По ее словам, все произошло утром 7 октября, когда она ждала вылета рейса до Санкт-Петербурга. Девушка зашла в женский туалет и заметила, что из соседней кабинки на нее направлен смартфон. Рядом с камерой горел сигнальный значок.

Ильвина решила, что ей показалось. Девушка вышла из кабинки и начала наблюдать.

Через несколько минут в ту же кабинку зашла другая женщина. Девушка увидела, как мужчина снова опустил телефон вниз и направил камеру в сторону соседней кабинки.

Ильвина сразу предупредила посетительницу о происходящем и потребовала, чтобы мужчина вышел.

В ответ он заявил, что просто отправляет естественные надобности. В женский туалет, объяснил незнакомец, он зашел случайно.

Все записи, как считают пострадавшие, мужчина успел удалить. Он попытался скрыться с места происшествия, но девушки вызвали полицию, притом злоумышленника им пришлось удерживать за одежду.

