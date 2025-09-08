Грибник из Ленобласти заблудился в лесу и сумел выжить в одиночестве 16 дней

В Ленинградской области пропавшего в лесу пенсионера-грибника нашли спустя 16 дней. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Житель деревни Жилоток Бокситогорского района, 68-летний Александр Шавров отправился за грибами 24 августа, но и домой так и не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам.

Пенсионера искали добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт», «Отклик», «Экстремум» и спасатели ПСО «Новая Ладога», но безуспешно.

Охотники обнаружили пропавшего грибника 8 сентября в глухой болотистой местности. Пенсионер набрел на охотничий домик и жил, питаясь запасами продуктов.

В начале сентября спасатели в Чехове вывели из леса заблудившегося местного жителя.