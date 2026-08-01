Греческие рыбаки эвакуировали 30 туристов с охваченного лесными пожарами Крита

Местные жители преодолели неспокойные воды, чтобы эвакуировать перепуганных туристов. На опубликованных кадрах видно, что небо почернело от дыма. Рыбацкие суда, как и флот береговой охраны, спешат вывезти с пляжа в Агиос-Павлос, расположенном на южном побережье Крита, 30 отдыхающих.

Молодой рыбак Никос Маттаиакис рассказал, что был готов присоединиться к спасательной операции, когда его вызвали в администрацию порта. Он с трудом добрался до берега, а пламя быстро приближалось. По всему острову взрывались газовые баллоны, горели дома и таверны.

«Огонь и дым были невыносимы, но ветер дул с ураганной силой. Зафиксированы порывы ветра до 160 километров в час», — рассказал он.

Евросоюз ранее выразил серьезную обеспокоенность из-за распространения лесных пожаров на европейской территории.