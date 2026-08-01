Греческие рыбаки эвакуировали 30 туристов с охваченного лесными пожарами Крита
В Греции рыбаки спасли десятки отдыхающих, застрявших на пляжах Крита. Остров охватили лесные пожары, сообщила газета The Sun, опубликовавшая кадры спасения.
Местные жители преодолели неспокойные воды, чтобы эвакуировать перепуганных туристов. На опубликованных кадрах видно, что небо почернело от дыма. Рыбацкие суда, как и флот береговой охраны, спешат вывезти с пляжа в Агиос-Павлос, расположенном на южном побережье Крита, 30 отдыхающих.
Молодой рыбак Никос Маттаиакис рассказал, что был готов присоединиться к спасательной операции, когда его вызвали в администрацию порта. Он с трудом добрался до берега, а пламя быстро приближалось. По всему острову взрывались газовые баллоны, горели дома и таверны.
«Огонь и дым были невыносимы, но ветер дул с ураганной силой. Зафиксированы порывы ветра до 160 километров в час», — рассказал он.
Евросоюз ранее выразил серьезную обеспокоенность из-за распространения лесных пожаров на европейской территории.