ЕС забил тревогу из-за масштаба лесных пожаров в Европе

FT: в ЕС предупредили, что лесные пожары могут распространиться по всей Европе

Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с активным распространением лесных пожаров. ЧП может охватить практические всю европейскую территорию. Об этом сообщила газета Financial Times .

Руководитель подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Марии Зубер отметила, что существует серьезный риск распространения пожаров по всей территории союза.

Профессор лондонского Имперского колледжа Гильермо отметил, что важно не допустить исчерпания национальных ресурсов, в том числе авиационной техники. По его словам, из-за этого может существенно снизиться способность объединения тушить крупные лесные пожары.

Самыми уязвимыми странами назвали Грецию, Италию и ряд государств Центральной Европы.

Ранее пожары во Франции и Испании охватили территорию более 100 тысяч гектаров. Спасатели усилили борьбу с ЧП в преддверии новой волны жаркой погоды. Во Франции огонь почти дошел до города Бордо.