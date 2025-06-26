Гражданина Китая задержали в Екатеринбурге со 190 ботинками на правую ногу

Фото: РИА «Новости»

Гражданина Китая задержали в аэропорту Екатеринбурга за попытку ввезти в Россию 61 килограмм обуви только на правую ногу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

«Со слов гражданина, образцы обуви предназначены для последующей торговли на рынке Екатеринбурга», — добавили таможенники.

Ботинки изъяли и отправили на экспертизу, а против коммерсанта составили административный протокол, поскольку он не задекларировал товар при ввозе.

Ранее в аэропорту Волгограда таможенники нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из ОАЭ, более 200 связок волос общей массой свыше 40 килограммов. Женщина рассказала, что привезла груз для салонов красоты, однако не знала, что товар необходимо декларировать.

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