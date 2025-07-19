«Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержках 12 крымских поездов

Пять поездов в Крым и семь из него задержались из-за ЧП в Ростовской области

По пути следования в Крым и из него задерживаются 12 поездов. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Пять из них следуют в направлении Крыма, семь — с полуострова. Время задержки составляет от полутора до семи часов.

В компании пообещали обеспечить пассажиров горячим питанием и использовать все возможности по сокращению времени задержки. Для пассажиров также открыли горячую линию.

Поезд 75/76 Омск — Симферополь задержится в пути примерно на шесть часов, задержка поездов 17/18 Москва — Симферополь и 97/98 Москва — Симферополь составит около семи. Поезда 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь и 68/69 Москва — Симферополь задерживаются на пять и 6,5 часа соответственно.

Ранее 19 июля стало известно о падении обломков беспилотника на железную дорогу в Ростовской области. В РЖД заявили об отмене ряда пригородных электричек в регионе.