Град пробил крышу аэропорта в Омске

Град повредил крышу Омского аэропорта, из-за чего в зале ожидания начала протекать вода. Об этом сообщило издание «Омск-информ» .

В соцсетях появились видео, на которых видно, что по мокрому полу расставлены емкости для сбора воды. В пресс-службе аэропорта пояснили, что сильный град, прошедший около трех недель назад, пробил защитную ПВХ-мембрану кровли.

Для устранения последствий уже нашли подрядчика и закупили необходимые материалы, однако ремонт затруднен из-за ежедневных дождей. В аэропорту подчеркнули, что протечка не влияет на работу терминала, пассажиров обслуживают по расписанию.

Похожая ситуация с последствиями непогоды произошла летом прошлого года в Австрии. При посадке в Вене у самолета Austrian Airlines мощный град повредил нос и стекла кабины пилотов, но экипаж благополучно приземлил лайнер, никто не пострадал.