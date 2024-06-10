Сильный град повредил самолет во время посадки в Вене

Фото: РИА «Новости»

В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно — никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung.

По данным издания, самолет Airbus A320 летел с острова Мальорка в Вену. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град. Стихия повредила переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Но все же летчикам удалось успешно посадить самолет.

В конце мая более 70 пассажиров пострадали и один погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Пролетая над Мьянмой, борт попал в воздушную яму и резко начал снижаться. Не пристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона, некоторые из них сломали руки. Один из пассажиров, 73-летний британец Джеффри Ральфа Китчен, умер от сердечного приступа. Пилоты экстренно посадили самолет в Бангкоке.

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024

Вонь на несколько этажей. Жительница Краснодара заперла в квартире 60 кошек

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте