Сильный град повредил самолет во время посадки в Вене

В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно — никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung .

По данным издания, самолет Airbus A320 летел с острова Мальорка в Вену. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град. Стихия повредила переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Но все же летчикам удалось успешно посадить самолет.

В конце мая более 70 пассажиров пострадали и один погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Пролетая над Мьянмой, борт попал в воздушную яму и резко начал снижаться. Не пристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона, некоторые из них сломали руки. Один из пассажиров, 73-летний британец Джеффри Ральфа Китчен, умер от сердечного приступа. Пилоты экстренно посадили самолет в Бангкоке.