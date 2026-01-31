Грабитель с ножом напал на съемочную группу РЕН ТВ в Чили

В столице Чили, городе Сантьяго, на съемочную группу РЕН ТВ напал грабитель с ножом. Об этом сообщил сам телеканал .

Преступники действовали в команде. К продюсеру передачи НИИ Максиму Палагину подошла девушка и попыталась отвлечь его внимание.

В этот момент ее сообщник хотел вырвать телефон из рук ведущего программы Алексея Корзина. Российским журналистам удалось дать отпор злоумышленникам.

После этого грабитель схватил нож с расположенного неподалеку арбузного прилавка и снова бросился на группу, ранив оператора.

