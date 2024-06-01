Гостям запретили проносить воду на новый концерт «Пикника»

РИА «Новости»: людям запретили проносить воду на концерт «Пикника» после теракта

На перенесенном из-за теракта в «Крокусе» концерте группы «Пикник» ужесточили меры безопасности. Об этом заявило РИА «Новости» .

Гостей просят отложить все напитки, даже воду, а рюкзаки и сумки тщательно сканируют специальными устройствами. Около зала по периметру дежурят полицейские.

Концерт «Пикника» не состоялся 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в здание, начали стрелять по людям и разбрасывать зажигательные шашки. По последним данным, погибло 145 человек. Сам ТЦ полностью сгорел.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все исполнители и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

По делу о происшествии в «Крокусе» арестовали 18 человек. Потерпевшими признали 1700 человек, более 800 свидетелей опросили.