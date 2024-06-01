Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Басманного суда.
«В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в суде.
В отношении двух человек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сегодня стало известно, что по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали потерпевшими более 1700 человек. Свыше 800 человек опросили в качестве свидетелей.
Российские страховые компании к настоящему моменту выплатили пострадавшим в результате нападения террористов более 21 миллиона рублей.
Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя
Стала известна причина смерти Чилингарова
Град, ливень и радуга. Непогода обрушилась на Подмосковье после жары
Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
Семилетняя девочка застряла на горке в московском аквапарке
За три минуты до старта. Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте