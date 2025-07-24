«Гостить приезжала». Житель Хабаровска рассказал, что в разбившемся Ан-24 была его мать
Житель Хабаровска подтвердил, что его мать находилась на борту рухнувшего Ан-24
Житель Хабаровская Сергей подтвердил 360.ru, что на борту разбившегося самолета Ан-24 находилась его мать. Она приезжала погостить к сыну и возвращалась домой.
«Летела из Хабаровска в Тынду, в Тынде живет. Я в Хабаровске живу. Ко мне гостить приезжала. Возвращалась домой», — поделился мужчина.
Он добавил, что встречать мать должен был его отец.
«От него еще какую-то информацию получаем, от брата получаю информацию. Жена работает в аэропорту, что-то тоже там узнает. Пока только ждем», — поделился Сергей.
По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажирского самолета погибли. На место авиакатастрофы выдвинулись 25 спасателей и пять единиц техники.