Гостиница «Охотник» загорелась в Москве

Пожар произошел в здании гостиницы «Охотник» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«С крыши густой черный дым. Идет эвакуация», — сообщил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по городу сообщили, что пожар уже удалось ликвидировать. По данным ведомства, возгорание произошло на крыше восьмиэтажного здания на Головинском шоссе недалеко от станции метро «Водный стадион». Еще до прибытия спасателей 120 человек, находившихся внутри, сами покинули здание. Информации о пострадавших не поступало.

Предположительно, загорелась хозяйственная постройка с холодильным оборудованием.

В апреле взрыв прогремел в одном из отелей в Туапсе. После этого вспыхнул пожар. Никто из постояльцев и сотрудников гостиницы не пострадал.