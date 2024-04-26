Администрация Туапсе подтвердила мощный взрыв в отеле | 360°

26 апреля 2024, 16:14
Администрация Туапсе подтвердила мощный взрыв в отеле
Администрация Туапсинского района: при взрыве в отеле никто не пострадал
В результате сильного взрыва в одном из отелей в Туапсе никто из постояльцев не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Туапсинского района.
Местные власти уточнили, что ЧП произошло в микрорайоне Широкая Щель Новомихайловского городского поселения, первое сообщение о взрыве поступило в 12:58.
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Позднее стало известно, что после взрыва загорелись хозяйственные постройки и отель.
«Спасатели тушат возгорание в гостинице в Туапсинском районе, огонь локализовали. Пострадавших и погибших нет. Пожар тушат силами шестого спасательного отряда в составе 25 человек и семи единиц техники. В работах приняли участие сотрудники „Кубань-Спаса“ и Спасслужбы Туапсинского района», — отметили в пресс-службе.
Ранее 360.ru показал мощный взрыв в отеле в Туапсе на видео.
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