Городской автобус сгорел на остановке в центре Красноярска

Сгоревший автобус на остановке в центре Красноярска сняли на видео

Следовавший по маршруту от железнодорожного вокзала до автовокзала «Восточный» автобус сгорел на остановке в центре Красноярска. Видео с выгоревшим пассажирским транспортом опубликовала пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился в моторном отсеке автобуса. Пламя возникло, когда транспорт подъезжал к остановке «Красная площадь» в центре города.

Находившиеся в салоне пассажиры и водитель эвакуировались из горящего автобуса самостоятельно. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Причины возникновения огня установят правоохранители. Сотрудники прокуратуры начали проверку содержания общественного транспорта в надлежащем техническом состоянии.

В пресс-службе уточнили, что уничтоженный огнем транспорт принадлежал ООО «Экипаж ГО».

По итогам проверки прокуратура примет меры реагирования.

В начале апреля рейсовый автобус сгорел в поселке Большевик городского округа Серпухов. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали из салона 10 человек. Распространившееся на 21 квадратный метр пламя быстро потушили.