Автобус сгорел на остановке в Серпухове

Рейсовый автобус загорелся на остановке в поселке Большевик под Серпуховом. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе подмосковного управления МЧС.
Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Из горящей машины эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. Сейчас огонь уже потушили. Предположительно, возгорание началось в двигателе автобуса.
Ранее три автомобиля сгорели в московском районе Измайлово. Полицейские на камерах наблюдения увидели, как ночью к ним подошел неизвестный, поджег одну из машин и ушел. Позже пламя перекинулось на два соседних автомобиля — Range Rover и Toyota. При этом никто не пострадал.
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