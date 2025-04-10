Автобус сгорел на остановке в Серпухове

Рейсовый автобус загорелся на остановке в поселке Большевик под Серпуховом. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Из горящей машины эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. Сейчас огонь уже потушили. Предположительно, возгорание началось в двигателе автобуса.

Ранее три автомобиля сгорели в московском районе Измайлово. Полицейские на камерах наблюдения увидели, как ночью к ним подошел неизвестный, поджег одну из машин и ушел. Позже пламя перекинулось на два соседних автомобиля — Range Rover и Toyota. При этом никто не пострадал.