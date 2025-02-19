Горный кластер Сочи засыпало снегом

В горах Сочи продолжились работы по расчистке дорог от снега

В ночь на 19 февраля в горной местности Сочи выпало много снега. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По ее данным, на побережье курорта прошли дожди, а в горах — снегопады. Дорожные службы ночью расчистили трассы, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

«В ближайшие дни в Сочи сохранится низкая температура, возможны осадки в виде дождя и снега, на дорогах — гололедица. Все городские службы работают в усиленном режиме, ведется мониторинг», — отметили в пресс-службе.

Администрация также предупредила местных жителей и гостей города, что ночью ожидаются заморозки. В горном кластере сохраняется слабая лавинная опасность на высотах от 1000 метров над уровнем моря, добавили в пресс-службе.

Ранее из-за сильных снегопадов закрылась дорога на Ай-Петри в Ялте. Чтобы быстрее расчистить трассы, в город направили дополнительную технику из Симферополя и Бахчисарая.