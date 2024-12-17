Горняк пострадал под обвалившейся породой на руднике в Приморье

МЧС: на руднике в Дальнегорске произошел горный удар с обрушением породы

В Приморье на руднике произошел горный удар с обрушением породы. Большинство рабочих самостоятельно поднялись на поверхность, один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России.

Обвал случился на руднике в Дальногорском городском округе. На нем находились 11 человек, из них восемь спаслись самостоятельно. Один горняк получил травмы. Сотрудники МЧС занялись его спасением.

Горный удар с обвалом породы произошел на участке «Южный» рудника «2-й Советский» компании «ГМК Дальполиметалл», сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. К спасению горняков подключился Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России. Надзорное ведомство проверит обеспечение безопасности на объекте и соблюдение трудовых прав сотрудников.

Из-за горно-тектонического удара произошло обрушение в шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Один рабочий умер, несмотря на попытки врачей провести реанимацию.