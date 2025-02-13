Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске

РЕН ТВ: два человека могут быть под завалами в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Горная порода обрушилась в шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», в Соликамске. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По его информации, авария произошла около 08:30 по московскому времени. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека. На место происшествия прибыли спасатели, они ведут работу.

Пермские краевые управления прокуратуры и МЧС пока не комментировали произошедшее.

В декабре горный удар с обрушением породы произошел на руднике в Дальнегорске Приморского края. Большинство горняков смогли сами выбраться на поверхность, однако один человек получил травмы.