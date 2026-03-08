Горловку полностью обесточило

Жители города Горловка в Донецкой Народной Республике остались без света. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

Он отметил, что причины блэкаута уточняются. По его словам, специалисты предпринимают все необходимые меры для возобновления подачи электроэнергии.

«Город полностью обесточен», — подчеркнул мэр.

Ранее проблемы с электричеством возникли в некоторых районах Крыма. Из-за аварии на магистральных линиях электропередачи без света остались жители ряда населенных пунктов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.В тот же день энергетики устранили неполадки и восстановили работу энергетической инфраструктуры на полуострове.