Авария на ЛЭП оставила без света часть районов Крыма

Крючков: авария на магистральных ЛЭП ограничила подачу света в Крыму

Авария на магистральных линиях электропередачи привела к ограничению подачи энергии в ряд населенных пунктов Крыма. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в телегам-канале .

Крючков уточнил, что специалисты оперативно приступили к ремонту и частично наладили подачу электричества.

«В ближайшее время энергоснабжение всех городов и районов Крыма будет восстановлено», — написал он.

Ранее в Белгородской области после атаки ВСУ наблюдали длительные перебои со светом — без электричества остались около 60 тысяч человек. Школы и детские сады переводили на резервную генерацию, а на дорогах вместо светофоров дежурили регулировщики.