Горящую поливальную машину на ТТК в Москве сняли на видео

Загоревшуюся поливомоечную машину на Третьем транспортном кольце в Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что кабина грузовика полностью сгорела. Под автомобилем полыхает пламя, от него идет густой дым. Пожарные продолжают тушить огонь.

Очевидица ранее уточнила, что грузовик вспыхнул на внешней стороне ТТК. Автомобилисты боялись, что машина взорвется. Кабина водителя была пустой. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

В пресс-службе столичного департамента транспорта подтвердили информацию о пожаре. ЧП случилось у Сетуньского 1-го проезда. Предварительно, никто не пострадал.