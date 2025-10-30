Горящую многоэтажку в Новой Москве сняли на видео
В Новой Москве, на улице Яворки, загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяева самостоятельно вышли из квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
«Помещения покинули шесть человек. Предварительно, загорание происходит на кухне и частично — на балконе квартиры», — отметили в пресс-службе.
На месте ЧП работали 39 спасателей, а также десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар полностью ликвидировали.
Ранее на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в административном здании. Огонь распространился на 150 квадратных метров, была угроза обрушения кровли. Кадры возгорания оказались в распоряжении редакции.