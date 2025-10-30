Горящую многоэтажку в Новой Москве сняли на видео

В Новой Москве, на улице Яворки, загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяева самостоятельно вышли из квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

«Помещения покинули шесть человек. Предварительно, загорание происходит на кухне и частично — на балконе квартиры», — отметили в пресс-службе.

На месте ЧП работали 39 спасателей, а также десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар полностью ликвидировали.