Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на улице Угрешская, дом 2, строение 2. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кадры возгорания оказались в распоряжении редакции.

На видео видно, как на верхнем этаже трехэтажного здания открытым пламенем горит кабинет, из окон валит густой черный дым. Один из очевидцев снимает происходящее с противоположной стороны улицы.

По предварительным данным, огонь распространился примерно на 150 квадратных метров. Источник сообщил, что существует угроза обрушения кровли, все сотрудники выведены на улицу. Для тушения готовят привлечение пожарной авиации.

Информация уточняется, данные о пострадавших не поступали.

