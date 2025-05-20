Горящую машину во дворе дома в Новосибирске сняли на видео

Появились кадры с горящей машиной Hyundai Solaris в Новосибирске. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
Автомобиль вспыхнул около дома на улице Зорге. На место оперативно прибыли спасатели и потушили огонь. По предварительным данным, у водителя ожоги.
Ранее машина загорелась на Каширском шоссе в Москве. Пламя полностью охватило переднюю часть авто. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. Проезжающие мимо водители останавливались, пытались помочь в тушении. По неуточненной информации, никто не пострадал.
До этого в столице воспламенилась еще одна машина – в районе Северного Тушина на МКАД. Горящее авто сняли на видео. По данным источника 360.ru, это был каршеринговый автомобиль Kia.
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