Горящий каршеринговый автомобиль на МКАД сняли на видео

На 72-м километре внешней стороны МКАД в районе Северного Тушина на обочине загорелся каршеринговый автомобиль Kia. Об этом 360.ru сообщил источник.

Машину быстро потушили. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

Подробности выясняются. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Фото: 360.ru

Ранее пять автомобилей загорелись во дворе дома на юго-западе Москвы. По словам очевидцев, первым вспыхнула BMW. Пламя перекинулось на четыре машины, стоявшие рядом с иномаркой.

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