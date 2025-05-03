Горящий каршеринговый автомобиль на МКАД сняли на видео

На 72-м километре внешней стороны МКАД в районе Северного Тушина на обочине загорелся каршеринговый автомобиль Kia. Об этом 360.ru сообщил источник.

Ранее пять автомобилей загорелись во дворе дома на юго-западе Москвы. По словам очевидцев, первым вспыхнула BMW. Пламя перекинулось на четыре машины, стоявшие рядом с иномаркой.