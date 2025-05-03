Горящий каршеринговый автомобиль на МКАД сняли на видео
На 72-м километре внешней стороны МКАД в районе Северного Тушина на обочине загорелся каршеринговый автомобиль Kia. Об этом 360.ru сообщил источник.
Машину быстро потушили. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
Подробности выясняются. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Ранее пять автомобилей загорелись во дворе дома на юго-западе Москвы. По словам очевидцев, первым вспыхнула BMW. Пламя перекинулось на четыре машины, стоявшие рядом с иномаркой.
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