Горящий автосервис в Мытищах сняли на видео

Утром 6 мая возгорание произошло на предприятии в городском округе Мытищи. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ЧП случилось в районе здания 1, строения 1, по Алтуфьевскому шоссе. В небо поднялись клубы черного дыма.

На место отправились экстренные службы, причина возгорания уточняется. Площадь распространения огня пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

UPD. По данным пресс-службы МЧС Московской области, загорелась территория автосервиса. Пожар охватил площадь 50 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. На данный момент возгорание дотушивают, причины случившегося устанавливаются.

Ранее 6 мая банный комплекс вспыхнул в СНТ «Победа» в Красноярском крае, 360.ru показывал кадры с места происшествия.