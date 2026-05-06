В Красноярском крае загорелся банный комплекс
В Красноярском крае в СНТ «Победа» в районе Николаевки вспыхнул банный комплекс. Об этом 360.ru сообщил очевидец случившегося.
«Это коммерческие бани. Огонь продолжает распространяться, ситуация усугубляется сильными порывами ветра», — рассказал свидетель ЧП.
По информации телеграм-канала Kras Mash, вспыхнул комплекс «У Любани». Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, на месте работают спасатели МЧС. Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что пожар произошел в бане на Проезжей улице в Пензе. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.