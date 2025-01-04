Горящий склон горы потушили в Кабардино-Балкарии

Спасатели потушили возгорание в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где загорелся склон горы. Площадь распространения огня составила 10 тысяч квадратных метров, заявили в пресс-службе регионального МЧС.
Сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров загорелась вечером 3 января в окрестностях города Тырныауз. Глава республики Казбек Коков в Telegram-канале отмечал, что предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания проведут процессуальную проверку.
«Пожар в окрестностях Тырныауза по состоянию на 08:55 субботы полностью ликвидировали. Его общая площадь составила 10 тысяч квадратных метров», — отметили в МЧС.
Всего в ликвидации ЧП задействовали 26 специалистов ведомства, шесть единиц техники и 11 сотрудников Эльбрусского лесничества.
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