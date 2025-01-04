Горящий склон горы потушили в Кабардино-Балкарии

В КБР потушили пожар на склоне горы у Тырныауза на площади 10 тысяч кв. м

Спасатели потушили возгорание в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где загорелся склон горы. Площадь распространения огня составила 10 тысяч квадратных метров, заявили в пресс-службе регионального МЧС.

Сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров загорелась вечером 3 января в окрестностях города Тырныауз. Глава республики Казбек Коков в Telegram-канале отмечал, что предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания проведут процессуальную проверку.

«Пожар в окрестностях Тырныауза по состоянию на 08:55 субботы полностью ликвидировали. Его общая площадь составила 10 тысяч квадратных метров», — отметили в МЧС.

Всего в ликвидации ЧП задействовали 26 специалистов ведомства, шесть единиц техники и 11 сотрудников Эльбрусского лесничества.