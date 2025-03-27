Горящий мусоросборник перепугал жителей дома на востоке Москвы

На востоке Москвы загоревшийся мусор перепугал жителей дома по Новогиреевской улице. Об этом сообщил 360.ru источник.

Сначала на пульт дежурного поступило сообщение о горящей квартире. По информации источника, к месту выслали 15 пожарных расчетов.

Однако, когда первые подразделения прибыли на место, они увидели пожар в мусоросборнике на трех квадратных метрах. Пламя удалось быстро потушить. Из здания эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.

Перед Новым годом жильцы одного из домов по улице Плещеева перепугались, увидев рядом с подъездом предмет, похожий на мину-лепесток. На место прибыли саперы, однако тревога оказалась ложной — к подъезду кто-то подбросил учебный муляж.