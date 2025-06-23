Горящий Mercedes парализовал движение по Лефортовскому тоннелю в Москве

Автомобиль Mercedes сгорел в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Авто на газу. Пожарки заехали с разных сторон — толкаются в пробке», — добавил он.

Иномарку потушили, огонь ликвидировали на площади три квадратных метра. В результате никто не пострадал.

По данным столичного департамента транспорта, движение по внешней стороне ТТК перекрывали, но сейчас авто могут перемещаться в прежнем режиме.

Ранее минивэн Peugeot загорелся во дворе многоквартирного дома на Поречной улице. Площадь пожара составила шесть «квадратов», никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили пламя.