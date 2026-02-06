Горящий головной вагон электрички в Петербурге почти потушили

На железной дороге в районе «Выборгской» в Санкт-Петербурге загорелся головной вагон электрички. Об этом сообщил телегам-канал «Дорожный инспектор» .

«На железной дороге горит головной вагон состава электрички. Пока сотрудники РЖД пытаются самостоятельно потушить», — написали в телеграм-канале.

ЧП произошло в парке отстоя подвижного состава в депо. На кадрах видно, что загорелась кабина машиниста. Горящий поезд отогнали от соседнего состава, с которым они стояли впритык.

На место выехали пожарные машины, их было не менее двух десятков. Очевидцы сообщили, что открытое горение почти ликвидировали, виден только дым.

По предварительной информации, пострадавших нет, на движение поездов ЧП не повлияло. Эксперты устанавливают причины пожара.

На станции Кочетовка-2 4 февраля случился сход вагонов грузового состава, после чего загорелись топливные цистерны. После восстановления движения пропустили 27 пассажирских составов дальнего следования через барьерное место.