Горячая линия прокуратуры заработала на Сахалине после землетрясения

В Сахалинской области прокуратура организовала горячую линию после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами», — говорится в сообщении.

Областная прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывание, а также оказанием медицинской и другой помощи. Горячая линия открылась по телефону: 27-72-01.

Кроме того, граждане смогут напрямую связаться с прокуратурами Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов.

Ранее мощное землетрясение на Камчатке сняли на видео. По словам очевидцев, в квартирах тряслись мебель и техника, в магазинах шатались стеллажи и товар падал на пол.