Горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину

Горбатый кит пытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, плавающего на надувной лодке в Магеллановом проливе. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на спасшегося мужчину.

Кит напал на мужчину 8 февраля. 24-летний Адриан Симанкас плавал в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге Чили.

Симанкас поделился подробностями в телефонном разговоре с журналистом. По его словам, сначала он почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка.

После этого он оказался внутри слизистой полости кита, где услышал странные звуки. Мужчина почувствовал, что его засасывает, но еще не успел понять, что произошло, как его выбросило на поверхность.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — признался чилиец.

Симанкас сумел спастись и остаться невредимым. Кадры, как кит проглотил его, случайно снял на видео его отец, который плыл за ним.

Ранее на Багамских островах акула напала на двух американок, но девушки выжили, хоть и были травмированы.