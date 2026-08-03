NYP: голый мужчина спрыгнул с Бруклинского моста в Нью-Йорке и выжил

Обнаженный мужчина спрыгнул с Бруклинского моста в Нью-Йорке, его удалось спасти. Об этом сообщила газета The New York Post .

Прыжок запечатлели на видео пользователи соцсетей.

По сообщению полиции, в воскресенье около 14:30 по местному времени (21:30 по московскому) 44-летний мужчина поднялся на башню моста, высота которой составляет 84 метра. Здесь он снял с себя всю одежду, прикрепил на конструкции несколько флагов и спрыгнул в воду. Над головой он держал какой-то предмет на манер импровизированного парашюта.

Прыгуна выловили из воды и доставили в больницу. Его состояние медики оценили как стабильное.

Ранее в Лондоне патрульная моторная лодка врезались в Вестминстерский мост. Пятеро полицейских оказались в воде, их удалось спасти.