Голый мужчина посреди ночи залез в кровать к молодоженам, перепугав их

В Германии полуобнаженный злоумышленник пробрался посреди ночи в спальню к молодоженам и лег на спящую девушку, перепугав молодых людей. Об этом сообщила газета Die Zeit .

Управление полиции Мюнхена сообщило, что незнакомец проник в спальню, снял штаны и потом залез в кровать, где спали 20-летняя девушка и ее 24-летний возлюбленный. Мужчины подрались и разбудили 55-летнего отца девушки. Усилиями троих домочадцев удалось задержать злоумышленника и передать его полицейским.

Задержанным оказался 48-летний немец из района Мисбах. Неизвестно, как он смог проникнуть в дом.

«По данным полиции, этот мужчина был психически ненормальным. Он был временно арестован, а затем помещен в психиатрическое учреждение», — говорится в материале.

Этой весной жительница Чикаго наткнулась на трех незнакомых мужчин в своей спальне, причем двое из них оказались голыми* и в ее кровати.

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