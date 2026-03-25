Американка наткнулась на парочку голых незнакомцев в своей постели

Жительница Чикаго Яничи Майлз наткнулась на трех незнакомцев в своей спальне, когда вернулась домой. Двое из них лежали голыми* в ее постели, сообщила местная телестанция FOX 32 Chicago .

По данным полиции Чикаго, 27-летняя студентка медколледжа и мать троих детей обнаружила незнакомцев в своем доме утром 15 марта. Двоих мужчин задержали на месте, обвинив в незаконном проникновении в жилище.

Майлз рассказывала, что за две недели до происшествия ей позвонили на работу и сообщили, что кто-то выломал дверь в ее доме. Но тогда она никого не нашла. На этот раз ей пришлось вызвать полицейских.

«Они лежали в моей постели голые*», — сказала она, описывая момент, когда силовики задержали взломщиков.

Женщина призналась, что произошедшее ее сильно травмировало в эмоциональном плане, она переживает о безопасности детей и решила съехать. При этом она получила неожиданную поддержку. Чикагский комик Дайон Брукс, выступающий под псевдонимом Моджо Брукзз, решил помочь ей с обустройством нового дома.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.