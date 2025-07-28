Голая женщина прыгала на чужой машине в Солнечногорске

Жительница Солнечногорска запрыгнула голой на автомобиль. Своими действиями дебоширка парализовала движение на трассе, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Подмосковью.

Свидетелем необычного зрелища стал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина шел домой со службы, когда увидел посреди трассы голую женщину. Она забралась на проезжающую машину и стала ругаться матом на прохожих.

На место вызвали наряд полиции. Росгвардеец снял женщину с крыши автомобиля. Хулиганку передали полицейским. По данному факту проводится проверка.

Накануне сотрудники Росгвардии задержали обнаженного мужчину возле станции метро «Академическая». Дебоширом оказался 35‑летний приезжий, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.