Голая женщина прыгала на чужой машине в Солнечногорске

Жительница Солнечногорска запрыгнула голой на автомобиль. Своими действиями дебоширка парализовала движение на трассе, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Подмосковью.
Свидетелем необычного зрелища стал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина шел домой со службы, когда увидел посреди трассы голую женщину. Она забралась на проезжающую машину и стала ругаться матом на прохожих.
На место вызвали наряд полиции. Росгвардеец снял женщину с крыши автомобиля. Хулиганку передали полицейским. По данному факту проводится проверка.
Накануне сотрудники Росгвардии задержали обнаженного мужчину возле станции метро «Академическая». Дебоширом оказался 35‑летний приезжий, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.
В США раскрыли позицию Трампа по России
Деревня Съяново-2 под Серпуховом 2 августа отметит 163-летие
Авторская интерактивная экскурсия пройдет в Одинцове 3 августа
Фестиваль «Молодинская битва» прошел в Чехове
Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине
Жители Химок смогут принять участие в фестивале уличных танцев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте