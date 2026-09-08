Голый москвич устроил дебош в банке с бессвязными криками

Дебош с раздеванием и выкриками бессвязных фраз устроил посетитель отделения банка на Никулинской улице Москвы. Мужчину задержали сотрудники столичного управления Росгвардии. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что обнаженный мужчина ползал по полу и матерился. Успокоился он только после прибытия бригады медиков.

В ходе беседы с врачами и росгвардейцами дебошир призвал их поискать в интернете информацию про муравья-панду, которого называют «убийцей коров и быков».

В пресс-службе московского управления Росгвардии уточнили, что дебош в банке устроил 45-летний москвич. После задержания сотрудники передали его бригаде скорой помощи, которая забрала мужчину в больницу.

В конце августа сотрудники московского управления Росгвардии задержали на Чонгарском бульваре неадекватного мужчину, бросившего топор в прохожего, который сделал ему замечание.