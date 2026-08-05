«Безумные, бешеные глаза». Неадекватный мужчина избил молодую петербурженку в автобусе
Избитая неадекватом в автобусе петербурженка рассказала о нападавшем
Неадекватный мужчина избил девушку из-за инцидента в автобусе № 676. Пострадавшая Мария рассказала 360.ru о деталях произошедшего.
ЧП произошло 1 августа. Девушка ехала от остановки «Метро Проспекта Просвещения» в сторону Парголова. С ней в автобус вошел мужчина, который впоследствии стал фигурантом дела. Вошедшие с ними женщины и пенсионерки попросили его подвинуться, на что он отреагировал неадекватно.
«Он с криками, с матами, ссорами начал всех проклинать, показывать какие-то нецензурные жесты, материть», — рассказала Мария.
Мужчина припугнул и толкнул бабушку, и тогда Мария начала фотографировать дебошира. Ему это не понравилось, и он дважды ударил девушку в живот. После этого нападавший пристально смотрел на Марию, не моргая. А когда девушка вышла на остановке из автобуса, выскочил следом, догнал ее и начал избивать.
«Бил сначала пару раз ладошкой по уху, меня оглушило. Следом начал, не прям с кулака, а он сжал руки в кулак и пальцами вот со стороны ногтей вот так дубасил», — рассказала Мария.
В автобусе заметили беспредел, и на помощь девушке выбежал мужчина. Неадекват в это время начал бить ногами по коленям.
«Избивал буквально две-три минуты, но это показалось целой вечностью. Мужчина заступился за меня, за что тоже получил по лицу. Преступник распылил газовый баллончик и убежал», — поделилась пострадавшая.
Девушка обратилась в полицию, сняла в травмпункте побои. Она предоставила следователям фотографию нападавшего, им также известно время, когда он оплачивал картой проезд. Девушка уверена, что это не первое его избиение: бил уверенно, зная, куда бить, и баллончик у него непростой.
«Такое чувство, как будто это случается с ним не первый раз, потому что этот человек знает, куда бить. Он не целился в глаз, он не целился в нос, по закрытым частям тела бил. <…> Этот человек абсолютно неадекватный. Эти безумные, бешеные глаза. Он еще нервно подергивался, все то смотрел в одну точку, как будто он был под воздействием каких-то препаратов», — предположила Мария.