«Безумные, бешеные глаза». Неадекватный мужчина избил молодую петербурженку в автобусе

ЧП произошло 1 августа. Девушка ехала от остановки «Метро Проспекта Просвещения» в сторону Парголова. С ней в автобус вошел мужчина, который впоследствии стал фигурантом дела. Вошедшие с ними женщины и пенсионерки попросили его подвинуться, на что он отреагировал неадекватно.

«Он с криками, с матами, ссорами начал всех проклинать, показывать какие-то нецензурные жесты, материть», — рассказала Мария.

Мужчина припугнул и толкнул бабушку, и тогда Мария начала фотографировать дебошира. Ему это не понравилось, и он дважды ударил девушку в живот. После этого нападавший пристально смотрел на Марию, не моргая. А когда девушка вышла на остановке из автобуса, выскочил следом, догнал ее и начал избивать.

«Бил сначала пару раз ладошкой по уху, меня оглушило. Следом начал, не прям с кулака, а он сжал руки в кулак и пальцами вот со стороны ногтей вот так дубасил», — рассказала Мария.