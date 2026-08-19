Голый агрессор атаковал подростка в центре Твери

Следователи начали проверку по факту избиения школьника в Твери

Неадекватный мужчина избил 16-летнего юношу в Твери. На улицы агрессор выбежал уже без одежды, проверку по данному факту инициировал местный главк Следственного комитета России.

Первым о происшествии сообщил новостной телеграм-канал Твери. Один из подписчиков издания прислал снимок обнаженного мужчины и рассказал, что тот ударил подростка в лицо, а затем начал избивать ногами.

Автор фото предположил, что нападавший был нетрезв. Он успел нанести юноше серьезные травмы — пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

Неадекватного мужчину быстро задержала полиция. В его отношении завели уголовное дело, свою проверку ведет и следственный комитет.

Если вину агрессора докажут, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы вплоть до семи лет.

Ранее мужчина напал на школьника в Приморье из-за мяча, попавшего в машину.