Головы и внутренности коров заполонили свалки Бурятии

Власти Бурятии попросили жителей не выбрасывать на помойки отходы от забоя

В мусорных контейнерах Бурятии все чаще стали появляться отходы от забоя скота и трупы домашних питомцев. Администрация Иволгинского района республики попросила жителей правильно утилизировать биологические отходы, а не сбрасывать их на свалку.

В мусорных контейнерах находят копыта, хвосты, головы и внутренние органы, которые там оставляют местные жители. В пресс-службе администрации напомнили, что по зкону так делать нельзя.

По данным журналистки Ксении Собчак, жители выбрасывают на помойку и строительный мусор. Проблемы с вывозом отходов фиксируются по всей Бурятии, но острее всего ситуация в Иволгинском районе.

Ранее Роспотребнадзор поддержал ужесточение штрафов за антисанитарию. В случае принятия инициативы сумма взыскания с юридических лиц составит до 500 тысяч рублей, а с физических — до 25 тысяч.