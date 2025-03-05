Юрист Давид Адамс обсудил с RT инициативу по усилению административной ответственности за нарушение санитарных норм в жилых и общественных зданиях, поддерживаемую Роспотребнадзором.

По словам эксперта, многие собственники помещений пренебрегают требованиями надзорных органов, предпочитая платить штрафы, поскольку затраты на устранение нарушений зачастую превышают сумму возможных взысканий. Это приводит к сохранению антисанитарных условий, угрожающих здоровью населения.

«Предложенные изменения предусматривают резкое повышение штрафов: для физических лиц — с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — с 10-20 тысяч до 500 тысяч рублей», — заявил юрист.

Мера направлена на предотвращение антисанитарии, способствующей распространению болезней, появлению вредителей и ухудшению общих коммунальных систем, подчеркнул Адамс.