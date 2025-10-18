«Голова была вся порвана». В Дмитрове таксист спас женщину от охотничьих собак

По ее словам, западносибирские лайки напали на нее в частном секторе в вечернее время.

«Две собаки мне навстречу, они меня увидели и даже не гавкали, просто напали. Одна с одной стороны, другая — с другой. Мне некуда было опереться спиной, я посреди дороги. Они меня терзали, потом уронили, и, на мое счастье, ехало такси. Все, что я помню: таксист сразу начал сигналить и они разбежались», — рассказала потерпевшая.

После нападения она села в такси, и водитель отвез раненую домой.

«Прыгнула к нему в машину на переднее сиденье, истекая кровью, у меня голова была вся порвана, и попросила таксиста довезти меня до дома», — добавила она.

Таксист доставил женщину в нужное место, откуда она и ее супруг самостоятельно отправились в больницу. Туда вызвали участкового, пострадавшая написала заявление. Она получила множественные укусы всех частей тела: головы, рук, груди, уха и ног.