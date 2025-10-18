«Голова была вся порвана». В Дмитрове таксист спас женщину от охотничьих собак
Таксист спас пострадавшую от нападения собак женщину в Дмитрове
В Дмитрове таксист спас женщину, на которую напали охотничьи собаки. Пострадавшая рассказала 360.ru подробности случившегося.
По ее словам, западносибирские лайки напали на нее в частном секторе в вечернее время.
«Две собаки мне навстречу, они меня увидели и даже не гавкали, просто напали. Одна с одной стороны, другая — с другой. Мне некуда было опереться спиной, я посреди дороги. Они меня терзали, потом уронили, и, на мое счастье, ехало такси. Все, что я помню: таксист сразу начал сигналить и они разбежались», — рассказала потерпевшая.
После нападения она села в такси, и водитель отвез раненую домой.
«Прыгнула к нему в машину на переднее сиденье, истекая кровью, у меня голова была вся порвана, и попросила таксиста довезти меня до дома», — добавила она.
Таксист доставил женщину в нужное место, откуда она и ее супруг самостоятельно отправились в больницу. Туда вызвали участкового, пострадавшая написала заявление. Она получила множественные укусы всех частей тела: головы, рук, груди, уха и ног.
Прохожу медицинские исследования, лечение назначают врачи, потому что сразу же такой выброс адреналина, сосуды пострадали, сердце, потому что сразу давление. Сейчас были сделаны первые медицинские манипуляции. <…> Пока еще не могу прийти в себя, только начала нормально спать. <…> Теперь приходится проходить курс уколов от бешенства, это достаточно сложный процесс, для здоровья очень вредный.
пострадавшая
Предположительно, на женщину напали собаки одного из местных жителей, который занимается охотой.
«Он на связь со мной не выходил, извинения не просил. Считает, что это не его собаки», — сказала пострадавшая.
Нападение уже не первое — около года назад потерпевшую атаковала одна из этих же собак. Также псы напали на другую женщину. По факту случившегося завели уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании.