Голоса в голове приказали охраннику сжечь автомобили в Петербурге

Петербуржец поджег три машины на миллионы рублей по приказу голосов в голове

Работающий охранником петербуржец устроил поджог трех автомобилей марки Volkswagen. Общая сумма ущерба составила почти пять миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Он оборвал провода, которые обеспечивали видеонаблюдение. После чего услышал голоса в своей голове, указывавшие ему на то, что необходимо сжечь автомобиль», — говорится в сообщении.

После этого мужчина облил чем-то горючим Volkswagen Tayron и поджег его. Транспорт сгорел полностью. Языки пламени перекинулись на другие два автомобиля — Volkswagen Tayron X и Volkswagen Tavendor.

В общей сложности обвиняемый причинил своему работодателю материальный ущерб на 4 849 576 рублей. На допросе охранник не смог объяснить, чем были вызваны голоса в его голове.

В октябре 2024 года житель Мурманской области напал с ножом на губернатора Андрея Чибиса. Мужчина признался, что пойти на преступление его убедили некие «голоса в голове».