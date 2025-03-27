Голого мужчину с мечом в руках задержали на Кубани

Полицейские арестовали голого мужчину, который убегал от сотрудников Росгвардии с мечом в руках в станице Староминская. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ночью 25 марта очевидцы пожаловались в полицию, что по улице ходит обнаженный мужчина с металлическим предметом в руках. При этом он вел себя неадекватно.

Во время задержания 49-летний местный житель грубо выражался, вел себя агрессивно и угрожал расправой сотруднику ППС. На мужчину завели дело о мелком хулиганстве. Ближайшие семь суток он проведет в спецприемнике.

Ранее в Тюмени произошел похожий случай. Полицейские задержали неадекватного мужчину, который вышел на улицу в одной шапке. Нудист напугал жителей города. Правоохранители передали его медработникам.