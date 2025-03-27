Голого мужчину с мечом в руках задержали на Кубани

Полицейские арестовали голого мужчину, который убегал от сотрудников Росгвардии с мечом в руках в станице Староминская. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ночью 25 марта очевидцы пожаловались в полицию, что по улице ходит обнаженный мужчина с металлическим предметом в руках. При этом он вел себя неадекватно.
Во время задержания 49-летний местный житель грубо выражался, вел себя агрессивно и угрожал расправой сотруднику ППС. На мужчину завели дело о мелком хулиганстве. Ближайшие семь суток он проведет в спецприемнике.
Ранее в Тюмени произошел похожий случай. Полицейские задержали неадекватного мужчину, который вышел на улицу в одной шапке. Нудист напугал жителей города. Правоохранители передали его медработникам.
Число погибших в затонувшем в Египте батискафе выросло до шести
Сына крупного алтайского бизнесмена назвали предполагаемым виновником ДТП в Новосибирске
Четыре человека погибли под лавиной в Магаданской области
Тендер на благоустройство сквера «Аллея ветеранов» объявили в Мытищах
Производство электротехники в Подмосковье выросло более чем на 35% в этом году
Названы самые частые запросы туристов в инфоцентрах Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте