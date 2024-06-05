Голодавшую два месяца женщину спасли в Бурятии

Хирурги в Улан-Удэ спасли женщину, которая не ела два месяца и похудела до 45 кг

Бурятские хирурги из Республиканской клинической больницы имени Семашко спасли женщину, которая не принимала пищу два месяца и сильно похудела из-за развития многократной рвоты. Об этом сообщило издание «Новая Бурятия» .

В городе Улан-Удэ произошел поистине уникальный случай, когда пациентка перестала есть из-за потери аппетита и многократной рвоты, причем консультации у различных специалистов так и не прояснили ситуацию. Сама женщина прошла все необходимые исследования, включая онкомаркеры. И ее жизнь считается благополучной.

Женщина похудела до 45 килограммов. И только после госпитализации в хирургическое отделение РКБ выяснилось, что пища не поступала из-за критического сужения выходного отдела желудка.

Причину заболевания до конца не установили, но врачи смогли ей помочь, так как промедление угрожало ее жизни. Ее прооперировали в два этапа. На первом установили энтеростому, чтобы она немного набрала вес для дальнейшей операции, а на втором уже удалили поврежденную часть желудка и сшили тонкую кишку с оставшейся его частью.

Ранее врачи столичной Городской клинической больницы № 1 помогли пациенту с редкой патологией — синдромом Пурфюр дю Пти, вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз.