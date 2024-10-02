Неизвестные осквернили в Риге памятник полководцу Барклаю-де-Толли — они обмотали скульптуру черной пленкой. Об этом сообщил корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале .

К посту он прикрепил видео с последствиями вандализма. По его словам, незадолго до этого памятник облили красной краской

«Камер вокруг навешано, как на новогодней елке, но ни один полицейский ничего не заметил», — подчеркнул журналист.

Постамент находится в центре столице, напротив здания латвийского кабмина. Стефанов отметил, что в Латвии сносили советские мемориалы, а когда они закончились, то в стране подняли вопрос о демонтаже связанных с Россией скульптур.

О необходимости сноса памятника полководцу Барклаю-де-Толли заявлял вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил журналист.

Ранее группа вандалов в словацком селе Даргов раскрасила в цвета украинского флага памятники, посвященные памяти советских воинов-освободителей. Мемориалы очистили местные активисты.