Голая пенсионерка запугала жителей Новороссийска

Жители Новороссийска пожаловались на неадекватное поведение пожилой женщины, которая раздевается догола и ищет, где получить пенсию. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новороссийск» .

«Она мешает всем работать, ее уже боятся продавцы круглосуточного магазина», — рассказали подписчики.

Они выразили надежду на то, что родственники пенсионерки заберут ее домой. Полиция и скорая помощь приезжали, но не стали предпринимать какие-либо меры в отношении пожилой женщины. Некоторые комментаторы предположили, что старушка живет одна и приезжает из другого района города.

Ранее в Солнечногорске женщина запрыгнула голой на автомобиль. Дебоширка парализовала своими танцами на машине движение на трассе. Хулиганские действия предотвратил сотрудник Росгвардии, который проходил мимо.