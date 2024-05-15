Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Южно-Сахалинске | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 09:57 Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Южно-Сахалинске Годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа на Сахалине Пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области

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На Сахалине из окна жилого дома выпал годовалый мальчик. Правоохранители приступили к доследственной проверке, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел в планировочном районе Ново-Александровск на улице 2-я Красносельская. В результате падения с третьего этажа жилого дома годовалый ребенок получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После доследственной проверки правоохранители дадут оценку действиям родителей мальчика.

Ранее главврач МОДКТОБ Александр Григорьев напомнил, что оставлять открытые окна опасно для детей. Он призвал родителей закрыть доступ к окнам, отодвинуть всю мебель и убрать подставки от окон.